العملية الأكبر منذ سنوات:الاحتلال يهدم سلسلة محلات تجارية في شعفاط

شرعت قوات الاحتلال الصهيوني منذ صباح اليوم الأربعاء، بعمليات هدم في مخيم شعفاط الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، لأكثر من 16 محلا تجاريا تسلمت أمس أخطارات هدم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها قوات مما يسمى بـ" شرطة الاحتلال" والجرافات عسكرية المخيم، وأغلقت المنطقة الواقعة على مداخل المخيم بشكل كامل وبدأت بعملية الهدم.

واحتجزت قوات الاحتلال الصحافيين المتواجدين في المكان في منطقة بعيدة عن مكان الهدم ومنعتهم من الاقتراب وتغطية عملية الهدم والتصوير.

ووفقا لشهود عيان، قامت الوحدات الخاصة باقتحام المخيم وحصاره فيما وفرت الحماية لجرافات وآليات عسكرية لهدم محال تجارية، حيث تم اقتحام المخيم بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 20 متجرا وأمهلتهم 12 ساعة لإخلاء المحال من الممتلكات والأغراض.

ومنعت قوات الاحتلال السكان من الدخول والتواجد بالقرب من المنطقة التي تم محاصرتها لهدم المحال التجارية، فيما لوحظ الدفع بمزيد من الجرافات والمعدات في منطقة الحاجز والدفع بها إلى داخل المخيم لهدم المحال التجارية.

واقتحم طواقم بلدية الاحتلال بحراسة الشرطة المخيم بساعات الليل، وقاموا بتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة. علما أن المتاجر المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وشهد المخيم مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث أطلق عناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.