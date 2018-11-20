أرسنال الإنجليزي يضحي بالنني لضم نجم فياريال الإسباني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يستعد للتخلي عن لاعبه المصري محمد النني البالغ 26 عاما في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مدرب أرسنال، الإسباني أوناي إيمري، يأمل بالحصول على 15 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعب الوسط المصري.

وذكرت الصحيفة أن عقد النني يمتد مع أرسنال إلى 2022، لكن ابتعاده عن حسابات المدرب الإسباني قد يعجل برحيله، كما أشارت إلى أن فريق ليستر سيتي قد يكون هو الوجهة المقبلة للنني.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن أرسنال يسعى لبيع النني لتوفير المال اللازم لضم بابلو فرونالس لاعب وسط نادي فياريال الإسباني، إذ تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد فرونالس 17.8 مليون جنيه إسترليني.

ويعد فورنالس لاعبا أساسيا في فياريال الذي يعاني في الليغا هذا الموسم، وفي حال انتقاله للمدفعجية سيحصل على فرصة أكبر لتمثيل منتخب إسبانيا.