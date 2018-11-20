تركيا: إصدار أحكام بحق ضباط وطبيبا تسببوا بوفاة أمريكية بالمطار

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول، أحكاما بحق 4 ضباط شرطة وطبيب لتسببهم بوفاة امرأة أمريكية بمطار أتاتورك في اسطنبول عام 2013، في حين تمت تبرئة 7 ضباط شرطة آخرين.

وحكمت المحكمة الجنائية العليا الخامسة عشرة في اسطنبول، على 4 من ضباط الشرطة بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، قائلة إنهم "تسببوا في إصابات أدت إلى الموت وتجاوزوا حدود حق استخدام القوة".

وحصل 7 ضباط شرطة آخرين منسوبة لهم التهم ذاتها على البراءة لعدم وجود أدلة.

وفي سياق متصل غرمت المحكمة، طبيب المستشفى بمبلغ قدره 12،100 ليرة تركية "2250 دولار" عن السلوك المتهور تجاه المرأة الأمريكية.

هذا وتم إسقاط التهم الموجهة إلى ضابط شرطة توفي في سبتمبر 2017، وكان المدعي العام طالب بالسجن لمدة 16 سنة لـ 4 ضباط شرطة و6 سنوات للطبيب.

يذكر أن المواطنة الأمريكية تروسي لين براون التي تبلغ "48" عاما توفيت بعد مشاجرة مع الشرطة التركية عندما احتجزها الضباط على الأرض في المطار لسلوكها "العدواني".

ووصلت براون في 4 أبريل 2013 إلى مطار أتاتورك في اسطنبول، من العاصمة الأوزبكية طشقند وكانت على رحلة طيران متجهة إلى شيكاغو مرورا بالخطوط الجوية التركية، وانتظرت 13 ساعة في قاعة الترانزيت.

ووفقا للتفاصيل التي كشفتها كاميرات المراقبة في المطار، قد جرت مشادة كلامية بين تروسي لين بروان وشرطة المطار وتطورت إلى الاعتداء عليها.

ثم قام ضباط الشرطة بتقييدها على كرسي إلا أنها تمكنت من فك نفسها، وردا على ذلك، أجبر ضباط الشرطة براون على أن يكون وجهها لاصقا بالأرض.

وفقا لما وضحته الكاميرات، كان ضباط الشرطة يضغطون على ظهر براون وقدميها ويديها بركابهم لمدة 17 دقيقة، إلا أن براون فارقت الحياة في مستشفى في اسطنبول بسبب الإصابات الناجمة عن الضغط القوي على صدرها وعنقها في 18 أبريل 2013.