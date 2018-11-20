117 ألف طفل متزوج في مصر

كشف تقرير رسمي بمصر، الثلاثاء، أن عدد الأطفال (أقل من 18 عامًا) يبلغ نحو 39 مليونًا، بينهم أكثر من 117 ألفًا سبق لهم الزواج في البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوردته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 عامًا) بلغ 38.9 مليون طفل، أي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي عدد السكان لعام 2018، والذي طال نحو 100 مليون نسمة.

وأوضح البيان أن 117 ألفا و220 طفلًا في الفئة العمرية بين 10 و17 عامًا سبق لهم الزواج بمصر، وفق بيانات تعداد 2017.

وتابع أن محافظات الصعيد سجلت أعلى نسبة في زواج وطلاق الأطفال، إذ بلغت نسبة زواج الأطفال 50.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة الطلاق 51.6 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن المحافظات الحدودية، تعد أقل نسبة لإجمالي الأطفال المتزوجين، إذ تبلغ 1.3 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال المتزوجين في مصر.

ولا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا.

وتقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.

ويحتفل العالم، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي للطفولة، وهو الموافق لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل في 1989، كما يرجع هذا الاختيار أيضًا إلى إعلان حقوق الطفل في اليوم ذاته من 1959.