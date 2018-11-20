منتخبنا الوطني بنتزع التعادل من الصين

انتزع المنتخب الوطني لكرة القدم التعادل الإيجابي 1-1 من مضيفه الصيني، في مباراة دولية ودية أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وافتتح المضيف التسجيل عبر شياوتينغ فنغ في الدقيقة التاسعة بكرة رأسية، قبل أن يحقق ياسر بينتو التعادل للمنتخب الفلسطيني (62).

وهذه هي ثاني نتيجة إيجابية يحققها المنتخب الفلسطيني ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة، بعد فوزه على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة.

ويواصل المنتخب الفلسطيني بإشراف مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، استعداداته لمشاركته الثانية في كأس آسيا بعد عام 2015 في أستراليا (خرج من الدور الأول بثلاث هزائم مع هدف واحد له و11 في شباكه).

ويشارك المنتخب المصنّف 99 عالميًا، في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير، في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا، حاملة اللقب، وسوريا والأردن.

في المقابل، لا يزال المنتخب الصيني المصنف 75 عالميًا، يعاني لتحقيق نتائج إيجابية بقيادة مدربه الإيطالي مارتشيلو ليبي الذي قاد منتخب بلاده الى لقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وفشل ليبي الذي تقدر التقارير الصحافية راتبه السنوي بما بين 19 مليون يورو و22 مليونًا، في قيادة العملاق الآسيوي الى نهائيات مونديال 2018.

وفي كأس آسيا، أوقعت القرعة الصين في المجموعة الثالثة مع كوريا الجنوبية والفليبين وقرغيزستان.





