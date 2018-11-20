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الانقسام الفلسطيني أثّر بالسلب

الأسير المحرر خضر عدنان: كما سقط ليبرمان سيسقط الاحتلال ويزول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:49 - 20 نوفمبر 2018
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان
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قال الأسير المحرر خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن الانقسام في الصف الفلسطيني أثّر بالسلب على واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، داعيا الأسرى إلى انتخاب قيادة موحدة لهم، ومبينا أن هناك الكثير من الحالات المرضية داخل الأسر يرفض الاحتلال الإفراج عنهم.

وأضاف الشيخ عدنان، في حديث تلفزيوني، أن "تزامن خروجي من الأسر مع انتصار غزة سمح بأن تكون فرحة الحرية عامة وكبرى"،مؤكدا أن غزة نجحت في ضرب ما يسمى بقوة الردع الإسرائيلية.

وتابع بالقول: كما سقط ليبرمان سيسقط الاحتلال ويزول". وعن إضرابه عن الطعام الذي انتهى بالإفراج عنه قبل أيام قال الشيخ عدنان: إضرابي عن الطعام تجاوز رفض الاعتقال الإداري ليكون اعتراضاً على ظروف المحاكمة أيضاً"، مشيراً إلى أن "الاحتلال أدخل الاستخبارات إلى السجون بهدف كسر الحركة الأسيرة" .

المحرر عدنان أكد انه خلال فترة اعتقاله لم يزره أو يتصل به أي ممثل عن السلطة الفلسطينية".

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