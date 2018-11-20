أسيران من جنين يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسيرين المجاهدين أيمن ماهر صادق أبو الرب (25 عاماً) ورامي خالد عارف أبو الرب (24 عاماً) وهما من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتهم البالغة ثمانية أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين أيمن أبو الرب ورامي أبو الرب بتاريخ 12/04/2018م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقهما بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أيمن أبو الرب ولد بتاريخ 23/07/1993م، والأسير المحرر رامي أبو الرب ولد بتاريخ 19/02/1994م، وهما أعزبان، وأفرج عن الأسير أيمن من سجن مجدو أما الأسير رامي أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مـؤســســة مهــجـة الـــقــدس بالتهـنـئـة الـقلبيـة الحارة من الأسـيرين المحررين أيمن أبو الرب ورامي أبو الرب وعائلاتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.