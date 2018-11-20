ايزنكوت من الجولان: سنواصل ضرب إيران في سورية

قال رئيس اركان جيش الاحتلال جادي ايزنكوت: "إن إسرائيل ستواصل النشاط ضد تحركات إيران والتنظيمات الاخرى في سوريا".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الى فرقة الجولان المحتل بمشاركة قائد المنطقة الشمالية العسكرية يوئال ستريك وقادة أخرين.

وأجرى ايزنكوت جلسة لتقييم الوضع تتعلق بالتطورات الأخيرة في الحرب في سوريا ومحاولات التموضع الإيرانية بالإضافة إلى نشاطات حزب الله في سوريا، كما تم عرض جاهزية واستعداد القيادة الشمالية في مواجهة سيناريوهات مختلفة، وفقاً لقولهم.

واضاف قائلا": إن القدرات التي سعت اليها إيران والجهات الأخرى بعيدة جدًا عما تطلعت اليه وذلك نتيجة العمل العملياتي المتواصل والنوعي".