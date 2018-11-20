15 علامة تدل على ذكائك

هل تشك في أنك ذكي؟ لا نقصد بهذا السؤال أنك شخص غبي أو أن نقلل من كفاءتك، وإنما نريد تسليط الضوء على بعض العلامات التي تدل على ذكائك على الرغم من أنك قد لا تدرك ذلك.

بينت الكاتبتان شانا ليبوفيتز وأيني كاين، في تقرير لهما نُشر على موقع "بزنس إنسايدر"، بعض العلامات التي تدل على أنك أذكى مما تظن:

لست متأكدا من ذكائك

الأغبياء عادة ما يميلون إلى المبالغة في تقدير كفاءتهم، في حين يقلل الأذكياء من شأن مواهبهم. وهذا يعني أن عدم تأكد المرء تماما من ذكائه، قد يكون مؤشرا على أنه ذكي جدا.

كنت تتلقى دروسا في الموسيقى

ذكرت الكاتبتان أن الموسيقى تطور عقل الطفل، فقد أثبتت دراسة طبية أجريت سنة 2011 أن درجات أطفال تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وست، قد ارتفعت في اختبار الذكاء اللفظي بعد شهر واحد من تلقي دروس في الموسيقى.

وخلصت دراسة أخرى أجريت سنة 2004 إلى أن الأطفال الذين يبلغون من العمر ست سنوات وتلقوا دروسا في البيانو أو الغناء لمدة تسعة أشهر، لديهم معدل ذكاء أعلى مقارنة بمن تلقوا دروسا في المسرح أو لم يتلقوا أي دروس على الإطلاق.

أنت المولود الأول في العائلة

أشارت الكاتبتان إلى أن إحدى الدراسات بينت أن المولود الأول في العائلة عادة ما يكون الأذكى بين أشقائه، لكن هذا الأمر لا علاقة له بعلم الوراثة.

واعتمد علماء نرويجيون في علم الوبائيات على سجلات عسكرية لأكثر من 250 ألف رجل، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة ولدوا بين عامي 1967 و1976، تتضمن ترتيب الولادة والحالة الصحية ونسبة الذكاء.

وأظهرت النتائج أن معدل الذكاء لدى الأشقاء الكبار يبلغ 103 نقاط، مقارنة بـ100 نقطة للطفل الثاني، و99 نقطة للطفل الثالث.

أنت شخص نحيف

في دراسة أجريت سنة 2006 على ما يقرب من 2200 شخص بالغ خضعوا لاختبارات ذكاء على مدار خمس سنوات، وجد العلماء أن الشخص كلما كان أسمن انخفضت قدرته المعرفية.

تربي قطة

أثبتت دراسة أجريت سنة 2014 وشملت ستمئة طالب جامعي، أن الذين يربون الكلاب حصلوا على درجات أقل في اختبار القدرة المعرفية مقارنة بمن يربون القطط في منازلهم.

تلقيت رضاعة طبيعية

استنتج العلماء من خلال دراسة أجريت سنة 2007 وشملت ثلاثة آلاف طفل من بريطانيا ونيوزيلندا، أن الذين رضعوا من حليب أمهاتهم حصلوا على درجة أعلى بسبع نقاط في اختبار الذكاء، مقارنة بالأطفال الذين لم يتلقوا رضاعة طبيعية.

أنت شخص أعسر

أوردت الكاتبتان أن الأبحاث الحديثة تربط بين العُسر والتفكير التباعدي، وهو نوع من أنواع الإبداع يتيح لك استنباط أفكار جديدة.

وفي مراجعتها لورقة بحثية سنة 1995، ذكرت مراسلة مجلة "نيويوركر" ماريا كونيكوفا أن الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم اليسرى يعتبرون أكثر مهارة في الجمع بين الأجسام بطرق إبداعية لتشكيل أجسام جديدة، كما أنهم بارعون في تقسيم قوائم الكلمات إلى أكبر عدد ممكن من الفئات.

أنت شخص طويل

توصلت دراسة أجرتها جامعة برينستون سنة 2008 وشملت آلاف الأشخاص، إلى أن الأطول منهم أحرزوا درجات أعلى في اختبارات الذكاء كأطفال، وجنوا أموالا أكثر كبالغين.

تعلم القراءة في سن مبكرة

أظهرت دراسة أجريت سنة 2012 على ألفي توأم في المملكة المتحدة، أن الأطفال الذين تعلموا القراءة في سن مبكرة حصلوا على درجات أعلى في اختبارات القدرة المعرفية، كما أن هذا الأمر يزيد من القدرات اللفظية وغير اللفظية لديهم.

تقلق كثيرا

أوضحت الكاتبتان أن مجموعة من الأبحاث أشارت إلى أن الأفراد القلقين قد يكونون أكثر ذكاءً من الذين لا يقلقون كثيرا.

ووجدت إحدى الدراسات أن الذين تنتابهم الكثير من حالات القلق سجلوا درجات أعلى في اختبار الذكاء اللفظي، في حين حاز الذين لا يشعرون بالكثير من القلق درجات أعلى في اختبارات الذكاء غير اللفظي.

أنت مضحك

ذكرت الكاتبتان أن دراسة خضع لها طلاب في علم النفس بينت أن الأكثر ذكاءً منهم كانوا هم الأكثر إضحاكا.

وقد خضع في الدراسة أربعمئة طالب في علم النفس لاختبارات الذكاء التي تتعلق بقدرات التفكير المجرد والذكاء اللغوي، ثم طلب منهم في مرحلة ثانية وضع اقتباسات من رسوم متحركة من نيويوركر، وراجع هذه الاقتباسات أشخاص مستقلون.

أنت فضولي

في دراسة أجرتها كلية غولد سميث التابعة لجامعة لندن، تبين أن الاستثمار الفكري يلعب دورا كبيرا في النمو المعرفي للأشخاص.

أنت فوضوي

بحسب نتائج دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا، فإن العمل في غرفة غير مرتبة يساعد على تغذية الإبداع.

لذلك، فإنك إذا كنت فوضويا وطلب منك أحدهم تنظيم الفوضى التي تحيط بك، أخبره أن هذه الفوضى تساعد على تغذية إبداعاتك وابتكاراتك.

تحب السهر لأوقات متأخرة

خلصت دراسة نشرت على "المجلة الرسمية للجمعية الدولية لدراسة الفروق الفردية" إلى أن الأذكياء يحبذون السهر إلى وقت متأخر من الليل، نظرا لأنهم يفضلون تبني قيم جديدة.

لا تحاول بجد دائما

أفادت الكاتبتان أن الكسل لا يعتبر علامة على الذكاء، لكن الأذكياء لا يبذلون جهدا كبيرا خلال أدائهم للمهام مقارنة بالمتحمسين الذين يسعون جاهدين لتطوير مهاراتهم في مجالات معينة.