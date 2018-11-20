منتخبنا الوطني يفرض التعادل على الصين في أرضه

فرض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، التعادل على مستضيفة منتخب الصين، بهدف لمثله في اللقاء الودي، الذي جمعهما في العاصمة بكين، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم آسيا.

وقدم منتخبنا الوطني أداء رائعا وكان اللقاء من أفضل المباريات الودية التي خاضها أمام منتخب قوي، وظهر التجانس في معظم خطوطه على عكس المباريات الودية السابقة.

وكان المنتخب الصيني قد أنهى الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله لاعبه بينغ بياوتنغ، بعد كرة ثابتة، فشل دفاع منتخب الوطني في التعامل معها، ليحولها بياوتنغ برأسه على يمين الحارس وتستقر في الشباك.

لاعبو منتخبنا دخلوا في الشوط الثاني بقوة على عكس ما قدموه في الشوط الأول، واستطاع اللاعب ياسر اسلامي من معادلة نتيجة المباراة في الدقيقة الـ62، من لعبة جميلة، بعد أن وصلت الكرة إليه، وكسر مصيدة التسلل، ووضع الكرة بسهولة في الشباك.