خلل يعطّل فيسبوك وإنستغرام

اشتكى المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر الثلاثاء، من توقف الموقع عن العمل.

وشهد موقع تويتر، سيلا من التغريدات التي تتحدث عن توقف أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم عن العمل.

وفي حين عجز بعض المستخدمين من الوصول إلى الموقع، عانى آخرون من بطء شديد وعدم القدرة على إضافة منشورات جديدة.

وأكد مغردون على تويتر أن الخلل أصاب أيضا موقع إنستغرام الذي استحوذت عليه فيسبوك عام 2012 مقابل مليار دولار.

ويبدو أن الخلل في فيسبوك اقتصر على دول محددة، دون أخرى، وفقا لما أظهرت التغريدات على تويتر.

ويأتي هذا الخلل في وقت يواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعية هجوما بشأن تعامله مع المنتقدين وتداعيات رده على التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

ووصلت أزمة فيسبوك إلى حد المطالبة بتخلي الرئيس التنفيذي عن منصبه، وهو الأمر الذي رفضه مارك زوكربيرغ.