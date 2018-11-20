بمناسبة مولد النبي... هذه أبرز الأغاني في حب الرسول الكريم

طرح المطرب أحمد سعد أغنية مصورة بعنوان "صلوا على سيدنا النبي"، عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بمناسبة مولد النبي الشريف الذي يحتفل به العالم العربي الإسلامي اليوم، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس ورؤية إخراجية حسام المهدي.

ولا تعد هذه هي التجربة الأولى في الغناء للرسول وآخر الأنبياء محمد عليه السلام، فقد سبقه الكثيرون من المطربين إلى هذه الخطوة ومن أبرز هذه الأغاني:

طرح المطرب ماهر زين أغنية "رقّت عيناي شوقا" للشاعر صلاح جلال، من ألبومه "سامحيني"، ويقول المقطع الأول للأغنية التي حققت نجاحا كبيرا وقت بثها عام 2012، "رقّت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله".

وطرح من قبل أيضا المنشد مصطفى عاطف أغنية "قمر سيدنا النبي"، والتي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، وأصبح حتى الأطفال يحفظونها وتقال في العديد من المناسبات الدينية في بعض المدارس.

كذلك أغنية "محمد نبينا" للمطرب حمادة هلال، والتي طرحت منذ ست سنوات، ولم يكتفِ هلال بهذه الأغنية فقط في حب الرسول بل طرح أغنية أخرى بعنوان "سيدنا النبي" وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر سامي.

وفي منتصف عام 2016 طرح المطرب سامي يوسف أغنية "يا رسول الله" باللغتين الكردية والعربية، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة وأن أصول سامي غير عربية.

كما سبق أن طرحت المطربة المعتزلة ياسمين الخيام عددا من الأغاني في حب الرسول، مثل "أم النبي" و"أمتك يا محمد" و"أنت فينا يا رسول الله" و"محمد يا رسول الله".