اتفاق بين الحكومة والنقابات على استمرار الحوار بشأن قانون الضمان

اتفق رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية مساء اليوم الثلاثاء، على استمرار الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي وعدم الزامية التسجيل في القانون حتى (15/1/2019)، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً لمن يرغب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش بين الحمد الله والمجلس التنسيقي للنقابات بحضور وزراء العمل مأمون أبو شهلا، والاقتصاد عبير عودة، والثقافة إيهاب بسيسو، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو.

كما اتفق الجميع على مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.