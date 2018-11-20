جوال تجدد رعايتها الحصرية للمنتخب "الفدائي"

جددت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) اتفاقية رعايتها الحصرية ودعمها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم "الفدائي" للعام 2018-2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة في مدينة البيرة بحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد عمار العكر، ومدير عام شركة جوال السيد عبد المجيد ملحم، والعديد من الشخصيات الرياضية والوطنية.

من جهته أعرب اللواء جبريل الرجوب عن سعادته بتجديد الشراكة مع شركة جوال، مشيداً بدور جوال المميز في رعايتها المستمرة والدائمة للرياضة الفلسطينية، والتي تمثلت اليوم بتجديد رعايتها للمنتخب الفدائي، وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة جوال يعكس حرص القائمين على الشركة وسلوكهم بتعزيز صمود أبناء شعبنا، والمساهمة في تطوير الرياضة الفلسطينية، وأن تجديد رعاية جوال للمنتخب الفدائي هو تأكيد على مبادرات جوال القيمة ورعاياتها المهمة، كما ويعكس رؤية جوال في دعم الاستحقاقات الوطنية الرياضية.

وأكد اللواء الرجوب أن ثقته بابطال منتخبنا الوطني عالية، متمنياً لهم التوفيق في بطولة كأس أمم أسيا 2019، مؤكداً على وجوب رفع اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية.

بدوره أكد السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، على عمق العلاقة التي تجمع جوال والأسرة الرياضية الفلسطينية، موضحاً أن جوال ستبقى على عهدها بدعم الرياضة الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه شبابنا الفلسطيني، وذلك لأن الرياضة تعتبر من أهم الوسائل التي ينقل من خلالها شبابنا الفلسطيني رسائله محلياً ودولياً.

وأضاف العكر أن جوال تتباهى وتفتخر بوقوفها الدائم خلف صناع النصر الفلسطيني وحماة الإنجاز مشيداً بالقيادة الرياضية الفلسطينية التي وضعت المنتخب على خارطة البطولات العالمية، مؤكدا على أن جوال بصدد تجهيز خطة فعاليات ضخمة لمساندة المنتخب الفدائي في الاستحقاق الهام والقادم والمتمثل بكأس أمم آسيا وأن اولى الفعاليات ستتمثل بتكريم أبطال المنتخب الفدائي قبيل مغادرتهم أرض الوطن للالتحاق ببطولة أمم آسيا.

ووقع الاتفاقية كل من سيادة اللواء جبريل الرجوب، والسيد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال، بحضور السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.

يذكر أن جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المتواصل لعدد كبير من الانشطة والاتحادات الرياضية الفلسطينية، وأهمها اتحاد كرة القدم والسلة والطائرة واليد ومارثون فلسطين الدولي والعديد من الانشطة الرياضية الاخرى، وكانت السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها التي قوبلت بالرضى والترحاب من الوسط الرياضي الفلسطيني.