الشيخ البطش: ذكرى "أبو عمار" يجب أن تكون رافعة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، أن ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" يجب أن تكون رافعة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام واستعادة الشراكة الوطنية.

وقال الشيخ البطش خلال كلمة ألقاها نيابة عن قوى فصائل العمل الوطني والإسلامي في مهرجان إحياء لذكرى استشهاد أبو عمار في مدينة غزة: "نتطلع لأن تكون ذكرى أبو عمار مناسبة رافعة لاستعادة الوحدة عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية وتطبيق اتفاق 2011 الذي رعته القاهرة".

وأشار إلى أن "شعبنا الفلسطيني قادر بوحدته وتلاحم بنادقه في كل الميادين والساحات على افشال كل المخططات والمشاريع التي تحاك ضد القضية الفلسطينية".

ودعا الشيخ البطش، رئيس السلطة محمود عباس لإرسال وفد اللجنة المركزية إلى قطاع غزة للبدء فوراً بالخطوة الأولى لإنهاء الانقسام، وإلغاء كافة الإجراءات العقابية ضد أبناء شعبنا في القطاع.

وشدد الشيخ البطش، على تمسك فصائل العمل الوطني والإسلامي باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، قائلاً: "ما تشهده غزة من إجراءات لتخفيف الحصار غير كافية لكنها اجراءات مطلوبة على طريق كسر الحصار كليا، لا نضمن سلوك الاحتلال مطلقاً؛ لكن الضامن الوحيد لإنهاء الحصار كلياً هو استمرار المسيرات وتدفق مشاركة الجماهير في مسيرات العودة حتى تحقق أهداف المسيرة وزوال الحصار كليا".

وجدد الشيخ البطش إدانة فصائل العمل الوطني والإسلامي، لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الدول العربية والإسلامية لوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لأنه طريق لنهب خيرات العرب والمسلمين وخطوة على طريق تهويد القدس والأقصى والكنائس المسيحية.

نص كلمة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ خالد البطش في مهرجان حركة فتح في غزة

بسم الله الرحمن الرحيم

ابدأ بتهنئة شعنبا الفلسطيني وامتنا بذكرى المولد النبوي الشريف , سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يعيده علينا باليمن البركات

الـاخوة الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله..

في ذكرى رحيل القائد الوطني الكبير الشهيد / ياسر عرفات قائد ومؤسس حركة فتح , لم يكن من الممكن أن نُدّعَى لمهرجان الشهيد ابو عمار ولا نَحْضُرْ ., في يوم استشهاد القائد ياسر عرفات نتجاوز كل ثنايا الخلافات وتفاصيل المواقف لنحضر جميعاً لنحيي الوطن وقادته الشهداء الشهيد ياسر عرفات –والشهيد عز الدين القسام الذي نعيش ذكرى استشهاده العطرة – والشهيد الدكتور /فتحي الشقاقي والشيخ الشهيد احمد ياسين والشهيد البطل ابو علي مصطفى والشهداء /ابوجهاد الوزير –والشهيد صلاح خلف -وكافة رموز وقيادات شعبنا المجاهد وقادت ثوراته المباركة عبد القادر الحسيني واحمد الشقيري والحاج/ امين الحسيني وشهداء المقاومة والجهاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص شهداء الجولة الاخيرة من العدوان الصهيوني وخاصة الشهيد /نور بركة كما نحي باسمكم شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار وفي مقدمتهم الشهيد ابراهيم ابو ثرايا والشهيدة روزان النجار والشهيد الطفل محمد مصبح .. والشهيد الطفل/ فارس السرساوي والشهيد المسعف عبد الله القططي والصحفيين الشهيدين ياسر مرتجى واحمد وابو حسنيين وكافة شهداء ثورتنا المباركة.

ايها الحضور الكريم يا ابناء شعبنا ..انه الوفاء للشهداء والثورة الذي ما ترددنا يوما في الالتزام به واحتضانه حتى تستمر ثورتنا ومسيرتنا

يا احباب الشهيد الرئيس/ ابي عمار رحمه الله

نحتفل اليوم في غزة المحاصرة بذكر استشهاد ابو عمار رغم الحصار والعدوان الصهيوني البشع الذي ضرب غزة مؤخرا والذي استهدف المواطنين والمؤسسات المدنية والاعلامية لردع الجماهير واخافتهم ولكننا نقول للمحتل رغم الفرق الهائل في موازين القوى سنواصل مسيرات العودة وستتواصل مقاومتنا بإمكانياتها المتواضعة حتى تبقي القضية الفلسطينية حية ولن تمت مهما تكالب عليها الاعداء وطعنها المطبعون مع الاحتلال وفتحت بعض العواصم العربية بواباته للمحتل والتخلي الرسمي من بعض الحكام العرب عن القضية الفلسطينية. فرغم ما يشاع عن قرب اعلان صفقة القرن ستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار وستواصل مقاومتنا الباسلة وتضحياتنا دفاعا عن الشعب والوطن , وما نشاهده من نتائج سياسية بسبب صمود مقاومتنا وأدائها الرائع عبر" غرفة العمليات المشتركة" إلا بداية لتراجع هذا العدو وليس فقط تراجعا تكتيكيا - بل تراجعا حقيقيا امام التمسك بالحق الفلسطيني المتجذر على الارض الفلسطينية حيث نعتبر ان ابرز تداعيات الجولات الاخيرة من الصمود والمقاومة هو حتمية اسقاط صفقة القرن الامريكية وهذا يدعونا الى المطالبة بالتالي:-

1- ندعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية و تطبيق اتفاق 2011 بالقاهرة .مجددين شكرنا للرعاية المصرية التي نجحت في تهيئة الاجواء لجولة جديدة من اللقاءات في الاسبوع القادم متمنين لها النجاح .

2-ندعو الاخ الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس حركة فتح - الى ارسال وفد اللجنة المركزية الى غزة حتى نبدأ بالخطوة الاولى لتنفيذ الشراكة وانهاء الانقسام وننهي هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا المجاهد . كما ندعوه الى الغاء كافة العقوبات والاجراءات المفروضة على قطاع غزة

3-نوكد رفضنا لصفقة القرن وكل مدخلاتها وارهاصاتها ونتمسك بحقنا في كل فلسطين ونرفض شرعنة الاحتلال باي ثمن,وندعوا الى اتخاذ الخطوات الوطنية الكفيلة بحماية قضيتنا وثوابته

4- ندين كل اشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وفتح ابواب العواصم العربية والإسلامية امامه, وندعو الاشقاء العرب والمسلمين الى وقف هذا المسار الضار بالقضية وبالأمة جمعاء لأنه طريق لنهب ثروات الامة وتكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطين –وخطوة على طريق تهويد القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة –

5-نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية بأدواتها السلمية دون أي تردد مؤكدين ان ما تشهده غزة من خطوات لتخفيف الحصار غير كافية- لكنها خطوات مطلوبة على طريق كسره كليا-- فلا ضمان لسلوك الاحتلال الذي قد ينكث بذلك كله ان تراجع لا سمح الله دور الجماهير -لذا الضمان الوحيد هو استمرار هذه المسيرات وتدفق المشاركة الجماهيرية حتى تحقق المسيرات اهدافها المعلنة ويزول الحصار كليا عن شعبنا بالقطاع المحاصر

6-نؤكد تمسكنا بخيار المقاومة والجهاد كطريق لاستعادة الحقوق الوطنية وهذا ما ما اكدته الجولات الاخيرة من القتال مع الاحتلال في غزة .فما شهدناه من صمود ومقاومة باسلة جسدته غرفة العمليات المشتركة شكل رسالة لكل المراقبين والمتابعين على ان شعبنا قادر بوحدته على افشال كل المشاريع التي تحاك ضد القضية الفلسطينية, متطلعين الى تلاحم كافة البنادق في مبدان المقاومة ضد الاحتلال .

7-اننا وباسم المحاصرين والمسحوقين من ابناء شعبنا نتطلع لان تكون ذكرى رحيل الرئيس ابو عمار الذي استشهد محاصرا وحيدا في المقاطعة برام الله مناسبة ورافعة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية واعادة بناء منظمة التحرير وتجاوز كل اسباب الخلاف وتفاصيل القضايا الهامشية التي علينا تجاوزها اليوم امام ما يدبر من مؤامرات لتصفية القضية الوطنية .فما يجمع ابناء شعبنا اكثر بكثير مما يفرقه

التحية لروح الشهيد المؤسس لحركة فتح/ ياسر عرفات في ذكرى استشهاده

التحية لشهداء شعبنا – التحية لجرحانا الكرام - التحية لأسرانا البواسل –

التحية حركة فتح الموحدة وهي تتمسك باهدافها في الحرية والتحرير والعودة

التي انطلقت من اجلها

والسلام عليكم ورحمة الله

اخوكم خالد البطش

منسق مسيرات العودة وكسر الحصار

الثلاثاء 20-11-2018