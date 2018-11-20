فتح تحيي الذكرى الـ14 لاستشهاد عرفات

نظَّم "التيار الإصلاحي" في حركة فتح اليوم الثلاثاء مهرجان بساحة السرايا وسط مدينة غزة لإحياء الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واحتشد المئات من أنصار التيار في ساحة السرايا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى استشهاد عرفات، حيث من المقرر ان يلقي النائب في المجلس التشريعي ومسؤول ساحة غزة في التيار الاصلاحي ماجد أبو شمالة كلمة له، ومن ثم كلمة للقوى الوطنية يلقها القيادي بحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، وفي ختام سيلقي النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

بدوره، قال ماجد أبو شمالة القيادي في حركة فتح بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن غزة تُحاصر بقرار رسمي.

وأضاف أبو شمالة في كلمته خلال مهرجان أقيم بمدينة غزة لإحياء الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن غزة تصنع الإنتصار وستبقى مصنع الرجال، مُشدداً على أن لا انتصار بدون الوحدة الوطنية، وأن "فتح" وفلسطين لنا.

وأشار، إلى أن أبو عمار كان يحرص على عدم قطع رواتب أحد، حتى "الجواسيس" لم يقطع عنهم رواتبهم، مخاطباً أبو عمار:" اليوم يحرمون غزة من العلاج بعد استشهادك".

وأردف قائلاً: "لمصلحة من يصبح الراتب سيفاً مسلطاً على رقاب الناس؟ والزرق على الله وحده".