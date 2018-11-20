الاحتلال يفرج عن الداية بعد احتجاز دام ساعات

اوضح اللواء محمد الداية مرافق الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ردا على انباء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال والذي انتشر على وكالات الانباء، ان سلطات الاحتلال اوقفته على معبر الكرامة في طريق عودته الى ارض الوطن لاكثر من 5 ساعات، ولم يتم اعتقاله بعد تدخل اللواء نظمي مهنا مدير عام المعابر، حيث كان جنود الاحتلال يستعدون لاعتقاله ونقله بالمركبة العسكرية.

وقال الداية ان اللواء مهنا بقي على المعابر حتى ساعة متأخرة من مساء امس، حتى امّن الافراج عني، وسط استفزازات من المجندات والجنود.

واضاف الداية ان سلطات الاحتلال اوقفته ايضا اكثر من 6 ساعات دون مبرر اثناء مغادرته المعابر قبل ايام.