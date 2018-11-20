مخطط احتلالي لمصادرة المزيد من اراضي سلوان

صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على مشروع "قانون" توسيع الاستيطان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى، اي السماح ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في مسطحات الحدائق العامة التابعة للبلدة.

وكانت جمعية "العاد" الاستيطانية قد خططت لبناء مشروع "عير دافيد الوطنية" في البلدة اي ان المصادقة تمت على هذا المخطط.

وحصد المشروع على دعم 63 نائبا بالكنيست ومعارضة 41 آخرين.

يشار إلى أن "عير دافيد" هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي جاء ضمن مخطط "الحديقة الوطنية" حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني، فيما تم الدفع من قبل جمعية "إلعاد" الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية.