هكذا ضغط نتنياهو على بنيت لمنعه من الاستقالة



كشفت القناة العبرية الثانية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو أرسل رئيس هيئة الأمن القومي إلى عدد من الحاخامات للطلب منهم ممارسة الضغط على رئيس حزب البيت اليهودي لإقناعه بأن لا يستقيل من الائتلاف الحكومي.

ووفقا للقناة العبرية، أرسل نتنياهو رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات إلى الحاخامات لإطلاعهم على آخر المستجدات الأمنية بهدف نقل الرسالة إلى بنيت لمنعه من الانسحاب وإسقاط الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن بن شبات خرج بعدها إلى إحدى دول الشرق الأوسط -رفضت القناة الكشف عنها لأغراض سرية-.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نتنياهو أنه توجه ليلة أمس لعدد من حاخامات الصهيونية الدينية بطلب الضغط على الوزير بنيت لمنع انهيار الحكومة، في حين أعرب مسؤولون كبار في التيار الصهيوني الديني عن غضبهم الشديد إزاء اعتزام نفتالي بنيت الاستقالة من الحكومة.

هذا وهدد الحاخامات والنشطاء بالرد القاسي في حال قرر بنيت الاستقالة من الحكومة، بما في ذلك تشكيل حزب جديد للصهيونية الدينية، حيث أعلن النشطاء والحاخامات عن مؤتمر طوارئ سيتم عقده قريبا لمناقشة تداعيات استقالة حزب البيت اليهودي من الائتلاف الحكومي.

ووفقا لأحد الناشطين، أوضح قائلا "إن قرارات بنيت لا تتلاءم مع الصهيونية الدينية، فنحن لم نستقيل من الحكومة عندما أفرجوا عن أكثر من ألف فلسطيني في إطار صفقة شاليط، ولم نستقل عندما جمدوا البناء في المستوطنات، ولم نستقل عندما قرروا إخلاء عمونا".