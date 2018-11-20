صحيفة كويتية: الأمير تميم قريباً في الرياض

كشفت صحيفة الرأي الكويتية عن اعتزام أمير قطر تميم بن حمد المشاركة في القمة العربية المقرر، أن تستضيفها منتصف الشهر الجاري المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر دبلوماسي عربي أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده المشارك في القمة.

بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريحات لها أمس السبت، إن ملف الأزمة بين قطر والدول العربية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة.

ومن المقرر أن تنطلق غداً الاثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة فى دورتها التاسعة والعشرين.

وقبل 10 أشهر، أقدمت أربعة دول عربية (مصر، البحرين، السعودية، الإمارات) على مقاطعة دولة قطر بزعم دعمها وتمويلها كيانات وتنظيمات إرهابية في العديد من بلدان العالم العربي، ووضعت دول الاربعة قائمة بـ13 مطلباً مقابل عودة العلاقات، يأتي في مقدمتها وقف تمويل بعض الجماعات وإغلاق قناة الجزيرة وتسليم المطلوبين أمنيا، والذين تأويهم الدوحة، غير أن قطر رفض الاستجابة لتلك المطالب.