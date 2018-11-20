الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

- شن جيش الاحتلال، فجر اليوم، الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 10 مواطنين من الضفة والقدس.

ففي مدينة قلقيلية اعتقل الاحتلال الطفلين خالد مراد شتيوي (١٣ عاما) و عوض منصور عبيد (١٤ عاما) والمواطن عماد احمد شتيوي (٤٦ عاما) من كفر قدوم شرق قلقيلية بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر أحمد مروان شهاب من منزله في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فيما اعتقل الشاب باسم زايد من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما، واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فتى من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لــــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمر موسى قوار(17 عاما )، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضاف المصدر، أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام الدوحة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

في السياق، اعتقلت سلطات الاحتلال، الليلة، اللواء محمد الداية مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال نادي الاسير ان الاحتلال اعتقل الداية على معبر الكرامة اثناء عودتة الى فلسطين من الخارج.