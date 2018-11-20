إعلام الاحتلال: اتصالات لزيارة نتنياهو لدولة "إسلامية" قريباً

تجري دولة الاحتلال، مؤخرا، اتصالات وصفت بأنها "متقدمة" لترتيب زيارة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لدولة "إسلامية" أخرى لا يوجد لـ"إسرائيل" علاقات دبلوماسية معها، وذلك بعد نحو شهر من زيارة رسمية لسلطنة عمان.

وقالت قناة "كان 11" الإسرائيلية إن الاتصالات تجري منذ شهور، وتتوقع دولة الاحتلال أنه سيكون بالإمكان ترتيب موعد الزيارة قريبا، ولكن "الاتصالات لم تنضج بعد".

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإن المستشار للأمن القومي، مئير بن شبات، زار دولة "إسلامية" لا يوجد لها علاقات مع "إسرائيل"، تمهيدا لزيارة نتنياهو.

وكان نتنياهو قد قام بزيارة رسمية، الشهر الماضي، إلى سلطنة عمان. وبحسب "كان 11" فإن "إسرائيل" معنية بزيارة أخرى لدولة أخرى.

وأضافت أنه لم يحدد بعد موعد الزيارة، في حين رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال التعقيب على التفاصيل أو الإشارة إلى موعد الزيارة.

وفي زيارته إلى سلطنة عمان، قال بيان مشترك للطرفين، إنه تم في اللقاء بحث الطرق للدفع بما يسمى "عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وجاءت الزيارة الماضية بعد اتصالات مستمرة بين الطرفين، قام في نهايتها السلطان قابوس بن سعيد بتوجيه الدعوة لنتنياهو وزوجته بزيارة عمان في أول لقاء رسمي على هذا المستوى منذ عام 1996.

يذكر أنه كان قد رافق نتنياهو، كل من رئيس الموساد يوسي كوهين، والمستشار للأمن القومي ورئيس المجلس للأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم، والسكرتير العسكري لحكومة الاحتلال آفي بلوت.