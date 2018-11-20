تعرف على حالة الطقس في فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، أجواء معتدلة الى دافئة نسبيا خلال النهار وباردة نسبياً في ساعات الصباح والمساء، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون غدا الأربعاء غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، أجواء معتدلة الى دافئة نسبيا خلال النهار وباردة نسبياً في ساعات الصباح والمساء والليل والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو بارداً الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اعتباراً من يوم الخميس من خطر: تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وشدة سرعة الرياح.