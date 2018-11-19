ميلادينوف يحذر: غزة على وشك الانفجار

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف"، الإثنين، إنه يجب علي إسرائيل الإدراك بأن غزة "على وشك الانفجار وأنه يتعين رفع الحصار المفروض عليها لتحسين الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية من استخدام الذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك استخدام القوة المفرطة، وعلى إسرائيل".

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها المنسق الأممي عبر دائرة تلفزيونية من القدس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول القضية الفلسطينية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المسؤول الأممي أن "الأيام الأخيرة شهدت مخاطر اندلاع صراع مسلح يهدد بأعمال عنف في غزة ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع".

وأردف قائلا بحسب موقع الاناضول: "علينا أن نعمل من أجل ضمان الهدوء في القطاع.. ولا يمكن للفلسطينيين أن يبقوا رهينة للوضع الراهن".

وتابع: "نجاح الجهود الدولية في معالجة الوضع يعتمد بالأساس علي إرادة الأطراف المعنية وإنني أدعو حماس الى التوقف عن الأعمال الاستفزازية، كما أدعو إسرائيل إلى تسهيل حركة السلع والأفراد من وإلى القطاع".