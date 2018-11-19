فك لغز مقتل صرّاف من طولكرم

تمكنت شرطة محافظة طولكرم، اليوم الاثنين، من فك لغز مقتل مواطن بعد محاولة سرقته وهو صاحب محل صرافة، والقت القبض على 3 اشخاص مشتبه بهم.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبناء على اشارة وردت يوم الخميس الماضي لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول المواطن رفعت عبدالله محمود ذياب "41 عاما" ويعمل صراف نقود مصاب بعده طعنات باداة حادة بانحاء متفرقة من جسده الى مستشفى الزكاة، على الفور تم التحرك الى المستشفى للوقوف على حيثيات الحادثة وعند الوصول تبين تعرض المواطن للطعن من قبل شخصين مجهولين مقنعين في انحاء متفرقة من جسده.

واضاف ارزيقات انه وبعد عدة ساعات ابلغت الشرطة ان الشخص المصاب قد توفي على الفور تحركت قوة من ادارة المباحث العامة وتم تشكيل فريق بحث وتحري من قسم الادلة الجنائية والتحقيق ووحدة الجرائم الاكترونية لمتابعة الجريمة واثناء عمليات البحث تم الاشتباه بـ3 اشخاص تم احضارهم وبسماع اقوالهم تبين انهم خططوا لسرقة نقود من المغدور وقاموا بمراقبة تحركاته منذ فترة طويلة وتوجهوا الى منزله لتنفيذ عملية السرقة بمركبة غير قانونية تحمل لوحة تسجيل صفراء وعند قيام المغدور بمقاومتهم ضربوه بواسطة سكين كانت معهم والتي ادت بوقت لاحق الى وفاته ولاذوا بالفرار من المكان دون سرقة أي شئ وبعد هروبهم قاموا بحرق المركبة لاخفاء أي دليل ضدهم.

واكد العقيد ارزيقات انه تم توقيف الاشخاص الثلاثة واحالتهم الى مفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا واحالتهم للنيابة العامة وما زال العمل جار لاحضار شخصين اخرين يشتبه باشتراكهم بالجريمة.