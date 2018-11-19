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تحركات اسرائيلية على الحدود اللبنانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:28 - 19 نوفمبر 2018
جيش الاحتلال الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلية
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افاد مصدر امني لبناني ان جيس الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعمال تأهيل المساحة المتبقية بين السياج الحدودي مع لبنان والجدار العازل الذي اقامته في محيط مستعمرة المطلة.

واوضح المصدر لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ورشة أخرى تعمل على تركيب أعمدة حديدية واسلاك شائكة في الجزء العلوي للجدار العازل مقابل بلدة العديسة اللبنانية، لافتا الى تسجيل انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجهة المقابلة لمراقبة الوضع.

وقال المصدر ان الطيران الحربي الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث نفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ وصولا الى البقاع الغربي.

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