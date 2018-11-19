هجوم تركي على القيادي المفصول من "فتح"محمد دحلان

شن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، اليوم الاثنين، هجوما حادا على القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، موجها له اتهامات عديدة.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أن دحلان شارك في تشكيل بعض اللجان للمشاركة في دعم المحاولات الانقلابية، وقدم استشارات للقائمين على الانقلابات التي شهدتها تركيا، على حد قوله.

وقال أقطاي إن دحلان متورط في جميع المحاولات الانقلابية التي شهدتها تركيا، كما قال.

وزعم أقطاي ما ذكرته صحيفة تركية، أن دحلان له يد في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسبق أن نشرت صحيفة "يني شفق" التركية أن دحلان له علاقة ودور فاعل في جريمة قتل خاشقجي، ناقلة عن "مصدر مطلع" أن فريقا مكونا من أربعة أشخاص على صلة بدحلان المقيم في أبو ظبي، وصل إلى تركيا قادما من لبنان قبل يوم واحد من جريمة القتل.

وكشفت عن أن الفريق دخل القنصلية السعودية في يوم مقتل خاشقجي، وقام بمحاولة طمس الأدلة المتعلقة بجريمة القتل.

وذكرت "يني شفق" أن دحلان المقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، كان له دور نشط في تكوين فريق طمس أدلة اغتيال الصحفي السعودي، على حد زعمها.