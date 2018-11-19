طبيب فلسطيني يفوز بجائزة عربية بـ "الابداع الجراحي"

فاز الدكتور محمود مطر، عضو هيئة التدريس في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية والطبيب في مستشفى النجاح الجامعي، بجائزة الاستاذ الدكتور غنيم على مستوى الوطن العربي للإبداع الجراحي في جراحة الكلى والمسالك البولية.

وجاء الاعلان عن فوز الدكتور مطر خلال مؤتمر الرابطة العربية لجراحي الكلى والمسالك البولية الخامس عشر، والذي عقد في دبي مؤخرا.

يذكر ان الدكتور مطر متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية، ومجاز من التعليم العالي التركي بدرجة بروفيسور مشارك (Docent) وهي أعلى درجة أكاديمية في تركيا تمنح من خلال الإمتحانات، كما عمل كعالم زائر في مركز أندرسون للأورام السرطانية في جامعة تكساس في هيوستن وهو من أكبر مراكز الأورام العالمية.

ومؤخرا تم ترشيح الدكتور مطر لعضوية الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة (94) للمجلس والتي عقدت في شهر آذار 2018.