نتانياهو: المعركة مع غزة لم تستكمل

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو للوضع الامني:" إن الوضع الامني الان معقد ونحن في خضم معركة، وتلك المعركة واسعة ولم تستكمل بعد، و لن أقول متى سنفعل".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتانياهو قوله خلال جلسة كتلة حزب الليكود: "إن جميع الوزراء دون استثناء تبنوا قرار الجهات الامنية خلال آخر جلسة للكابينت، و صوتوا جميعاً للانتظار حتى المرحلة المقبلة".

و قال إن هناك نيه للاستمرار بالمعركة، و أن جميع اعضاء الكابنت ايدوا الامر دون تصويت.

و تعهد نتانياهو باخلاء الخان الأحمر، دون أن يحدد الموعد لاتخاذ القرار.