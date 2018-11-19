اصابات اثر اطلاق الاحتلال النار نحو المشاركين في المسير البحري الـ 16 شمال غزة

أفادت مصادر طبية بأن 25 مواطناً اصيبوا بجراح جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب جموع المتظاهرين السلميين المشاركين في الحراك البحري الـ16 لكسر الحصار شمال بحر بيت لاهيا.

وقد توافد الفلسطينيين إلى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة للمشاركة في المسير البحري الـ16 بعنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".

وأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، أن اليوم الاثنين، سينطلق المسير البحري 16 في شمال غرب قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا بحلول الثانية ظهرًا ويصاحبها جماهير حاشدة برًا.

وذكر المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود إن الحراك سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".

وبيّن أن الحراك البحري يهدف لحمل رسالة قوية للعالم للمطالبة بكسر الحصار المفروض على شعبنا، داعيًا المواطنين للاحتشاد على شاطئ بحر غزة على الحدود الشمالية.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.