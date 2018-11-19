حاخام أمريكي: 6 دول خليجية تتنافس على بناء علاقات مع "إسرائيل"

طالب حاخام يهودي أمريكي اليوم الإثنين، الدول الخليجية بالمنافسة على بناء علاقات مع "إسرائيل".

وقال الحاخام الأمريكي مارك شناير- الذي يقيم علاقات وثيقة مع دول الخليج-، "إننا سنرى علاقات دبلوماسية رسمية بين "إسرائيل" وتلك الدول في أقرب وقت ممكن في عام 2019".

وأشار شناير خلال مقابلة له مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في العلاقات بين "إسرائيل" ودول الخليج"، لافتاً إلى أن 6 دول خليجية تتنافس على من ستكون أول من تعلن علاقاتها مع "إسرائيل" وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحاخام شناير زار على مدى 15 سنة ماضية العديد من القصور في السعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات".

وحسب الحاخام، فإن التهديد الإيراني هو ما يقف وراء التغيير في الموقف تجاه "إسرائيل"، حيث أنها مع دول الخليج تواجه التهديد الوجودي الإيراني.

وأضاف: "إذا قيل في الماضي إن دول الخليج ستكون مستعدة لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل فقط بعد تحقيق السلام مع الفلسطينيين، فإن قادة هذه الدول يقولون اليوم إن مجرد عودتهم إلى طاولة المفاوضات يكفي لتطبيع العلاقات".