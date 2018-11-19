الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أبو عكر

جددت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين الاعتقال الإداري للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنوب الضفة الغربية " بسام عبد الرحمن أبو عكر" من مخيم عايدة ببيت لحم، أربعة أشهر جديدة.

واعتقل الأسير "أبو عكر" (56 عاما) في أب 2017 وحول للاعتقال الإداري بدعوى وجود ملف سري دون أي تهمة موجهة له، بعد عام وشهرين من الإفراج عنه من إعتقاله الطويل الذي أستمر من العام 2004 وحتى حزيران 2016 بعد مطاردة استمرت لأربعة أعوام بدعوى انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطه المقاوم في صفوفها خلال انتفاضة الأقصى.