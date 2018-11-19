هيلي تقود مشروعاً للأمم المتحدة لإدانة اطلاق الصواريخ من غزة

تسعى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس بشدة.

وذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد معارضة الولايات المتحدة لمشروع قرار يدين "إسرائيل ويدعوها لوقف احتلالها لمرتفعات الجولان، تعمل هيلي -التي ستترك منصبها نهاية العام- على إصدار قرار يدين إطلاق حماس الصواريخ على "إسرائيل" والتحريض ضدها، بالإضافة إلى مطالبتها بوقف أي نشاط عنيف، ووقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

وحسب مسودة مشروع القرار حصلت عليه صحيفة "يديعوت" يدعو الأمم المتحدة أيضاً إلى إدانة أنفاق حماس واستخدامها الموارد المدنية لأغراض عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يتعاون مع هيلي في المشروع، والتقى خلال اليومين الماضيين مبعوثين أمريكيين من أجل زيادة الدعم للمشروع الأمريكي.