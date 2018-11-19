"هيئة الأسرى": تجميد قرار الإفراج عن الأسير حمزة ولويل لمدة أسبوع

جمدت "لجنة الإفراجات" المبكرة في معتقل "مجدو" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الإفراج عن الأسير حمزة بلال عبد القادر ولويل (19 عاما) من محافظة قلقيلية، لمدة 7 أيام، بذريعة إعطاء النيابة الإسرائيلية مهلة، لتقديم استئناف على القرار من عدمه.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي، بأن قرار الافراج جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به الهيئة للإفراج عن الأسير ولويل.

يذكر أن الفتى ولويل تم اعتقاله بتاريخ 11/3/2018 وصدر حكماً بحقه بالسجن لمدة 13 شهراً.

وأضاف السعدي أنه من المفترض أن يكون موعد إطلاق سراح الأسير ولويل بتاريخ 14/3/2019.