متضررو العدوان الأخير يطالبون بإصلاح منازلهم.. والوزارة توضح؟

طالب أصحاب المنازل السكنية المتضررة جراء التصعيد "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، بالإسراع في تعويضهم بعد تضرر منازلهم بصورة كبيرة.

وأكد عدد من المواطنين ممن التقتهم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن منازلهم تضررت بشكل كبير، وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة لترميم وإصلاح منازلهم المتضررة في ظل انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء.

"جهود كبيرة"

بدوره، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، إن وزارته تبذل جهوداً كبيرة منذ اللحظات الأولى للتصعيد لمساعدة المتضررين خلال العدوان الأخير على القطاع، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات اللازمة.

"الأولوية للوحدات السكنية"

وأوضّح سرحان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الأولوية في تعويض المتضررين الجدد ستكون لأصحاب الوحدات السكنية المأهولة، مستدركاً أن التعويض لن يتعارض مع تعويض المتضررين سابقاً من حرب 2014م.

وأضاف: "من غير المعقول تعويض المتضررين الجدد من التصعيد الأخير وتهميش المتضررين القدماء".

"إغاثة عاجلة"

ولفت سرحان إلى أن وزارته تواصلت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة لتوفير الإغاثة العاجلة للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، مثل: (بدل إيجار، وتوفير الأغطية والفرشات، واللوازم الأساسية .. إلخ).

وأردف: " تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية وطالبناها بتوفير المبالغ المالية للمواطنين المتضررين جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وطالب سرحان، الجهات المختصة والمعنية بالإسراع في عملية إعادة الاعمار خاصة الوحدات السكنية، متمنيا ألا يتأخر الاعمار للمتضررين الجديد كما تأخر المتضررين السابقين و العمل على إيجاد التمويل الكافي لتعويضهم.

"تفاصيل الأضرار"

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت سابقاً، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تضررت كلياً وجزئياً إثر العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة بلغ 1252 وحدة سكنية، ما شكل خسارة بلغت أربعة ملايين دولار، وذلك إضافة إلى مليوني دولار كخسائر ترتبت على تدمير تجهيزات ومعدات وبضائع مختلفة كانت داخل تلك المباني والمحال التجارية المدمرة.

وأشارت، إلى أن عدد الوحدات التي هُدمت بشكل كلي بلغت 77 وحدة بتكلفة تقديرية بلغت ثلاثة ملايين دولار، فيما تضررت 55 وحدة بشكل بليغ، و1100 وحدة لأضرار جزئية طفيفة، بينما بلغ عدد الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 20 وحدة سكنية.

وحول برنامج تعويض الأضرار الجزئية خلال حرب 2014، ذكرت أنه تم توفير تمويل للبرنامج بقيمة 204.8 مليون دولار، وتمثل حوالى 72% من إجمالي التمويل المطلوب الذي يقدر بحوالي 283.1 مليون دولار.

ولفتت إلى أنه تم صرف دفعات مالية للأضرار الجزئية لحوالي 104 آلاف مستفيد، يمثلون نحو 64% من إجمالي أعداد المتضررين جزئياً، والبالغ عددهم 162500 متضرر، لافتاً إلى أن إجمالي التمويل المطلوب توفيره خلال 2018 حوالى 78.3 مليون دولار.

وبيّنت إلى أن قطاع غزة، يحتاج إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة، بشكل سنوي، لتلبية الاحتياجات المترتبة على الزيادة الطبيعية في عدد السكان.