غزة تنفض غبار التصعيد.. نائب ميلادنيوف لإتمام التهدئة ووفد حماس للقاهرة قريباً

تتواصل التحركات الدبلوماسية والسياسية بشأن تقديم حلول لرفع الحصار على قطاع غزة، وخاصةً بعد ضغط مسيرات العودة على الجانب "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي لرفع الحصار ودفع عجلة المصالحة .

فقد وصل صباح اليوم الاثنين، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة "نيكولاي ميلادينوف" ووفد من الاتحاد الأوروبي، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ "ايرز".

وأكدت مصادر أن نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط "جيمس ماك جولدريك"، ووفد من الاتحاد الأوروبي وصلوا صباح اليوم، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز.

يُشار الى أن تحركات أممية ودولية وعربية متواصلة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بفعل الضغط الذي أوجدته مسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.

وبشأن تحركات دفع عجلة المصالحة الفلسطينية المعطلة ، كشف مصدر بحكومة غزة اليوم الاثنين، أن حماس تلقت دعوة رسمية من جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة خلال الأيام القادمة لاستكمال المباحثات في جهود المصالحة.

وكانت صحيفة الأيام قالت ان وفد من حماس سيُغادر الى القاهرة الثلاثاء او الاربعاء سيتبعه وفد من فتح الأسبوع القادم .

وقالت المصادر ان المصريون سيُقدمون رؤية جديدة للمصالحة وسيعرضونها على الوفدين خلال المباحثات الجارية.

وكانت الرئيس محمود عباس رغم تهديداته الأخيرة في ذكرى الراحل ياسر عرفات بفرض عقوبات جديدة على غزة ، ن التصريحات التي رشحت خلال العدوان الأخير على غزة ان الرئيس عباس وعدد من قادة فتح أكدوا على المصالحة خيار استراتيجي .