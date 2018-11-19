عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في عوريف جنوب نابلس

أصيب عشرات المواطنين اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة المحتلة، والتي اندلعت عقب اعتداءات للمستوطنين على منازل القرية.

وأعلن الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة له في مركز إسعاف جنوب نابلس، تعاملت حتى اللحظة مع ٨ إصابات بالرصاص المطاطي، وأكثر من ٦٠ حالة إختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي ما زالت مستمرة منذ ساعات الفجر في قرية عوريف جنوب نابلس.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي عوريف، مازن شحادة في تصريح صحفي، إن "مستوطنين من مستوطنة يتسهار، اقتحموا المنطقة الشرقية للقرية في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا، وهاجموا بالحجارة منازل عدة، وحينما انسحبوا اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت الأهالي من التوجه إليها، وأطلقوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أوقع العديد من الإصابات".

ووفق شحادة، فإن قوات الاحتلال منعت الأهالي والطلبة من التوجه للمنطقة الشرقية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واندلعت مواجهات هناك، بينما لم يتمكن الطلبة من الوصول إلى مدرستهم الموجودة في ذات المنطقة، وتعطلت الدراسة، حفاظًا على سلامة الطلبة.