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عائلة الحاخام القتيل تطالب بهدم المنزل الجديد لعائلة الشهيد جرار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:53 - 19 نوفمبر 2018
احمد نصر جرار احمد نصر جرار
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 طالبت عائلة الحاخام الإسرائيلي الذي قتل في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد أحمد جرار من جنين بداية العام الجاري، بهدم المنزل الجديد لعائلة الشهيد، الذي شيدته بعد هدم منزلها.

وكانت قوات الاحتلال دمرت منزل عائلة الشهيد جرار، واغتالته بعد ملاحقة استمرت أسابيع بعد العملية التي أدت لمقتل الحاخام زرئيل شيفاح غرب نابلس في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وبعد أن أعادت عائلة جرار بناء منزلها، بدأ مستوطنون في الأيام الأخيرة، بالتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على هدم المنزل الجديد، ما دفع عائلة الحاخام القتيل للمطالبة بذلك.

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