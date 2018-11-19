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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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في محاولة لإنقاذ الحكومة بعد فشل غزة

الوزيران بينت وشيكد لم يستقيلا ونتنياهو :المعركة لا زالت مستمرة ونستعد لكل التحديات

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:52 - 19 نوفمبر 2018
بينت ونتياهو بينت ونتياهو
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أعلن الوزيران "الإسرائيليان" نفتالي بينت وايليت شكيد، عدم استقالتهما من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال بينت:"لقد قرر نتنياهو أمس تولية نفسه منصب وزير الحرب بهدف إحداث تغيير أمني، فإذا كان "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، جاداً بشأن نواياه، فسوف نزيل كل مطالبنا السياسية في هذه اللحظة ونساعده على إعادة الردع إلى "إسرائيل".

ومن جانبه ، قال  رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال حضور جلسة لجنة الخارجية والامن في الكنيست "الإسرائيلي": "لا زالنا في خضم معركة وفترة امنية حساسة ومن غير المسؤولية الاطاحة بالحكومة والذهاب لإنتخابات .

وتابع : "اجتمعت مع قائد الاركان الجنرال غادي ايزنكوت ، ونحن نستعد لجميع التحديات  وسنعمل بكل حكمة  ومسؤولية وعزم ، وتابع : "انا اعتمد على الجيش الاسرائيلي وقوات الامن  والشعب الاسرائيلي  لضمان امن "إسرائيل" على حد زعمه.

ويشار الى ان موجة التصعيد الاخيرة مع قطاع غزة ادت لاعلان ليبرمان عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع بعد فشله في ادارة التصعيد مع غزة ، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة ، واصرار من نتياهو في البقاء في الحكومة .

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