وزارة التنمية تطلق صفحة للتسجيل لمنحة (100$)

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، صفحة خاصة لفتح المجال لكافة المواطنين لتقديم طلب بخصوص منحة مساعدات الأسر الفقيرة (١٠٠$).

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على إتاحة الفرصة للجميع وتكافأ الفرص أمام الجميع، وتطبيقاً لمنهج الشفافية والنزاهة وتطبيقاً للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق الصفحة الخاصة سيكون لمن تنطبق عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها في المنحة الأولى ولإعلام من لم تنطبق عليهم المعايير في المنحة السابقة واللاحقة و سبب الرفض ولإعطاء فرصة لتقديم اعتراض لمن يرى أن الشروط تنطبق عليه وتم رفضه.

وذكرت، أن المعايير هي:

▪ذكر.

▪متزوج.

▪لا يعمل ولا دخل له.

▪لا يتلقى مساعدة شؤون.

▪لم يستفد من المنح السابقة القطرية والجرحى وغيرها.

▪ليس من ضمن الأسماء التي ستستفيد من التشغيل المؤقت.

▪أنثى أرملة أو مطلقة مع باقي الشروط المذكورة عند الذكر.