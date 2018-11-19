توغل "إسرائيلي" محدود ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مسافة محدودة في أراضي المواطنين انطلاقا من موقع "زيكيم" العسكري على الحدود الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن أربعة جرافات عسكرية لجيش الاحتلال، توغلت انطلاقاً من بوابة "زيكيم" الغربية باتجاه الشرق لمسافة تقدر بـ 50 مترًا، فيما شرعت بأعمال تجريف وتسوية داخل الأراضي الزراعية.

وتأتي عملية التوغل قبيل ساعات من الموعد الأسبوعي للمسير البحري الخامس عشر والذي يرافقه مسير بري مساند باتجاه الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة ضمن فعاليات الشعب لكسر الحصار.