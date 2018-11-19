22 معتقلًا في الضفة بينهم رئيس مجلس طلبة بيرزيت

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية، طالبت 22 مواطنًا بينهم رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، يحيى ربيع، من منزل عائلته في قرية المزرعة الغربية برام الله. وقال والده في منشور عبر فيسبوك، إن الجنود اقتحموا المنزل، وحطّموا بابه الرئيس، قبل أن يعتقلوا نجله، الذي أمضى سابقًا ثمانية أشهر في الاعتقال العام الماضي.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب باسل لدادوة من منزله في المزرعة الغربية، والشاب عمر محمود ربيع من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، والتي شهدت الليلة الماضية إصابة أربعة شبّان في المواجهات مع الاحتلال، بينهم إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الفخذ أدت إلى إصابة شريان رئيسي.

وأشارت مصادر محليّة لاعتقال الاحتلال الشابين باسم زايد، وعمار ياسر مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي مخيّم جنين، شمال الضفة الغربية، أفاد مراسل "القدس" باعتقال جهاد فوزي طالب، ومحمد ومجد هاني بركات، فيما أصيب العشرات بالاختناق أثناء المواجهات مع الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية باعتقال نصر شريم، زوج الأسيرة المحررة فيروز نعالوة شقيقة المطارد أشرف نعالوة من حيّ المعاجين في نابلس، والشاب عز مرشود من مخيم بلاطة، والشاب محمود فيصل قواريق من قرية عورتا، وأنس اشتية من قرية سالم شرق نابلس.

وفي بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: يوسف عاصي، وعبد الله محمود عاصي، وليث مرعي.

ومن مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، جرى اعتقال المواطنين سعيد سويلم، ومحمود نبيل قشمر.

أمّا في محافظة الخليل، قالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل إسلام عدنان مجاهد.