مصادر إسرائيلية تزعم : "حماس" حاولت نصب كمين محكم لجنودنا عند الحدود

قال مصادر عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن حركة (حماس) حاولت نصب كمين محكم لجنود إسرائيليين عند الحدود.

ونقل أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع (واللا) العبري عن تلك المصادر قولها أن (حماس) لم تنتظر فقط الساعة الرابعة والنصف عصرا لإطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، ولكنها نشرت مجموعة من الخلايا المتنوعة منها قناصة ومطلقي صواريخ مضادة للدبابات على طول الحدود.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك كان إيجاد فرص لتنفيذ عمليات يمكن أن تؤدي إلى مقتل وإصابة جنود ومستوطنين، موضحة أن تعليمات القيادة الجنوبية في الجيش منعت مثل هذا الهجوم.

وقدرت المصادر أنه كجزء من محاولة (حماس) تنفيذ هجوم انتقامي، تمكن الجيش من إحباط محاولتي تسلل عبر الحدود كان الهدف منها استدراج الجنود إلى تلك المناطق وإجبارهم على التعامل مع حادث مشبوه بهدف جرهم الكمين الذي أعدته الحركة لإطلاق النار عليهم.