دراسة مرجعية: زيت السمك أثناء الحمل يحمي من الولادة المبكرة

وجدت دراسة مرجعية رئيسية جديدة أن تناول مكملات زيت السمك الغذائية أثناء الحمل، يقلل فرص حدوث الولادات المبكرة قبل الأوان والمضاعفات المرافقة لها.

ولطالما تم تحذير النساء الحوامل، بضرورة الحد من استهلاك الأسماك الزيتية، وتجنب أنواع معينة من الأسماك، بسبب المخاوف من الملوثات والتعرض للزئبق السام، ووجد الباحثون الآن أن النساء اللواتي يستهلكن مستويات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا 3 هم أقل عرضة للولادة بشكل مبكر.

وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن النساء الحوامل، يجب أن يبدأن بتناول أقراص زيت السمك كل يوم اعتباراً من الأسبوع 12 للحمل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجدت مراجعة لـ 70 دراسة، أن زيادة نوع من الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، يقلل من خطر ولادة الطفل قبل 37 أسبوعاً بنسبة 11%، وينخفض خطر الولادة قبل الأسبوع الرابع والعشرين بنسبة 42 في المائة، وتقل احتمالات ولادة طفل صغير - يزن أقل من 5 رطل - بنسبة 10%.

ولا يوجد حاليا سوى عدد قليل من الخيارات للوقاية من الولادات المبكرة، ومع ذلك فهي السبب الرئيسي للوفاة لدى الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم. لكن العلماء يرون أن تناول قرص يومي يحتوي على ما بين 500 و 1000 ملغ من دهون الأوميغا -3 طويلة السلسلة بعد الأسبوع 12 للحمل يمكن أن يساعد على تخفيض الخطر.