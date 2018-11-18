شرطة الاحتلال ستقدم توصيات ضد نتنياهو

ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال ستقدم توصيات ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو هذا الشهر في الملف (4000) الخاص بقضية شركة (بيزك).

وحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإنه سيتم تقديم التوصية للمدعي العام من أجل تقديم لائحة اتهام في القضية، مشيرةً إلى أن قضية الانتخابات لن تؤثر على تقديم هذه التوصيات.

وأوضحت أن الملف بات في مراحله النهائية وأنه في حال جرت انتخابات عامة حتى وإن كانت في شهر آذار (مارس) المقبل فلن يتأثر بذلك، مرجحةً أن لا يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة الاتهام قبل التدقيق النهائي في التوصيات والتحقيقات وقد يمتد ذلك إلى شهر أيار (مايو) المقبل.