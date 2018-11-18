نتنياهو يرفض تبكير الانتخايات ويتولى منصب وزير الحرب

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو أنه سيتولى وزارة الحرب، و ذلك بعد استقالة الوزير الأسبق افيغدور ليبرمان، في أعقاب فشله في عملية غزة الأخيرة.

و قال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد: " لقد كرست كل حياتي من اجل امن اسرائيلي فقدت اخي في الحرب وخاطرت بنفسي عدة مرات".

و أضاف نتنياهو قائلاً: "على صعيد الوضع الامني لقد اتخذت قرارات صعبة، والحديث يدور حول مواضيع موت او حياة، وغي تلك القضايا لا مكان للسياسة".

و تابع يقول: "معظم الإسرائيليين يعلمون بان قراراتي الامنية مدروسة مع الاهتمام بأمن وسلامة اسرائيل".

و حول الوضع على الحدود مع غزة، قال نتياهو: "انتم ترون جزء من المعركة وانا استعد لاستكمال تلك المعركة ولن اقول متي سنعمل من اجل استعادة الهدوء لسكان جنوب اسرائيل، و اعطيت تعليمات لتنفيذ عمليات كثيرة غير ظاهرة للعلن، و لا يمكن الافصاح عنها".

و أوضح نتنياهو أنه أبلغ الاحزاب "الاسرائيلية" بأن "اسرائيل" تمر في وضع امني خطير، و لذلك لا يمكن أن يطيحوا بحكومته الآن لا يمكن ان تطيحوا بحكومتي الان، مؤكداً بأن "اسرائيل" تمر في أخطر الفترات الامنية ، و أن لا يمكن الذهاب لانتخابات في هذا الوقت.