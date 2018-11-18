د. عليان يدعو الرئيس عباس لاستغلال انجاز غزة لتحقيق المصالحة

دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الى استغلال اللحظة التاريخية، التي حققت فيها غزة انجازا مهما من خلال العمل الوطني المشترك، سواء كان من خلال الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وكذلك من خلال غرفة العمليات المشتركة، الى اتخاذ قرار وطني مسئول بتحقيق المصالحة والشراكة الحقيقية بعيدا عن التفرد والإقصاء للحفاظ على الثوابت وافشال صفقة القرن.

و قال مسؤول المكتب التنفيذي لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، الدكتور جميل عليان:"مع اقتراب رعاية القاهرة لجولة مصالحة جديدة في القاهرة هذا الأسبوع، فإننا نؤكد ان هذه المصالحة ستكون في مصلحة الكل الوطني وفصائل العمل الوطني على صعيد مستقبل القضية الفلسطينية".

و أضاف: "يجب ان نجعل الانقسام خلف ظهورنا لأنه لم يبقى أمامنا الكثير من الوقت للتفرغ لحماية القدس والضفة ونهب الاراضي، وعلى السلطة واجهزتها الأمنية ان تغادر مربع التنسيق الامني الى مربع التنسيق مع قوى المقاومة وحماية مقدراتها".

و أوضح عليان بأننا بحاجة الى خطوة جريئة ومسئولة بزيارة وفد من فتح الى قطاع غزة للتباحث حول المصالحة والهم الوطني العام وهذا بحد ذاته سيختصر المسافة والزمن

و أكد عليان ان بناء م ت ف كمرجعية فلسطينية حقيقية، تبدا باجتماع "الإطار القيادي المؤقت" وتأخذ في الاعتبار المتغيرات على ساحة الخارطة السياسية الفلسطينية، مشيراً الى أنها يجب تكون الأهم في سلم الأولويات لآنه لايوجد من يختلف على هذه المرجعية بعد اعادة بنائها.