مشعشع: المفوض العام "للأونروا" سيعلن خفض العجز المالي

أعلن الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، أن مفوض عام وكالة الغوث بيير كرينبول سيعلن غدا الاثنين عن خفض العجز المالي في الوكالة.

وأوضح مشعشع، أن المفوض العام سيعلن خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا" برئاسة تركيا، أن حجم العجز المالي بعد التبرعات والتعهدات سيؤدي إلى خفض القيمة من 64% إلى أقل من ذلك.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث برئاسة تركيا ستبدأ أعمالها صباح غدٍ الاثنين في المملكة الأردنية الهاشمية "البحر الميت" لبحث سبل توفير كافة أشكال الدعم لوكالة الغوث.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي أن اجتماعات الدول المانحة ستستمر لمدة يومين بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية بالإضافة للأعضاء المراقبون وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.