هنية: أي مساس بحياة العاروري سيضع الأوضاع في ظروف مختلفة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم، في مكتبه بمدينة غزة سفير دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية أشرف سليمان.

واستعرض رئيس الحركة التطورات المتعلقة بملف الحصار، والجهود المبذولة لكسره، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد رئيس الحركة في بداية اللقاء على مواقف دولة جنوب افريقيا التاريخية من القضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف الذي أعلنته تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وعبّر هنية عن استنكاره للقرار الأمريكي بحق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ووضعه على لائحة الإرهاب والإعلان عن مكافأة مالية لرصده، داعيا دولة جنوب افريقيا لممارسة ضغوطاتها لدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها المنحاز للاحتلال، محذرا أن أي مساس بالشيخ صالح العاروري سوف يضع الأوضاع في ظروف مختلفة تماماً.

وخلال اللقاء دار نقاش عميق لآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا، وقطاع غزة تحديدًا.

وحذر هنية من التطورات الأخيرة التي تعد الأخطر وتستنزف القضية الفلسطينية، خاصة المتعلقة بالقدس، وشطب حق العودة، وقانون الهوية، وبناء المستوطنات، ومحاولة فصل غزة عن الضفة، والخطوات المتسارعة نحو التطبيع في المنطقة.

ودعا هنية دولة جنوب أفريقيا لأن تمارس ضغوطاتها على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها المنحاز إلى الاحتلال، محذرًا من أن أي مساس بالشيخ صالح العاروري سوف يجعل الأوضاع في ظروف مختلفة تمامًا.

من جانبه أكّد سليمان موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، مجددًا استنكاره الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة.

وأشاد بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لرفع الحصار، مؤكدًا دعم بلاده هذه الجهود، وحرصها على إنهاء الحصار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق وحدة الدولة الفلسطينية.