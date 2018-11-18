مطالبات شعبية للوزير صيدم بتكريم زهرات ابدعن في احياء الأغاني الوطنية

طالبت حملة شعبية ونشطاء، وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم بتكريم فرقة زهرات مدرسة القادسية في حلحول على إحيائها الأغاني الوطنية القديمة، لتترسخ هذه الأغاني في جيل الطلبة، وفي ظل الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو لفرقة زهرات مدرسة القادسية وهي تقدم باقة من الأغاني الوطنية القديمة، التي نالت إعجاب كل من شاهدها.

واستغربت نشطاء من عدم رد وزير التربية والتعليم صبري صيدم، على عدم تكريم هذه الفرقة لغرس القيم الوطنية في صفوف الطلبة والأجيال القادمة.

يشار، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحارب المناهج التعليمية الفلسطينية، واعترضت في منظمة اليونسكو على المناهج، التي تكشف حقيقة الأرض الفلسطينية، وتقدمت بطلبات لتغيير في منهاجي التاريخ والجغرافيا.